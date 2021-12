Tierischer Charts-Erfolg – Diese Vögel verkaufen zurzeit mehr Alben als Abba und Justin Bieber Mit Gezwitscher und Geschrei in die Top-5: Australien hat einen ungewöhnlichen Neuzugang in den Albumcharts. Doch der Erfolg hat einen traurigen Hintergrund.

Vom Aussterben bedroht: Ein Helmkakadu auf Nahrungssuche. Foto: Getty Images

Ein Album, das ausschliesslich aus Gezwitscher und Schreien gefährdeter australischer Vögel besteht, ist auf Platz 5 der Musikcharts des Landes eingestiegen. Damit platziert sich «Songs of Disappearance» vor den Alben von Weltstars wie Abba , Justin Bieber oder The Weeknd.

Das von BirdLife Australia erstellte Album enthält die Vogelstimmen von 53 der am stärksten bedrohten Arten Australiens. Um manche Vögel aufzunehmen, musste Tontechniker David Stewart laut BBC stundenlang im Busch ausharren. Als das Album am 3. Dezember veröffentlicht wurde, starteten die Macher eine Social-Media-Kampagne, um das Album in die australischen Charts zu bringen – es funktionierte.

Jede sechste Vogelart bedroht

Der Erlös aus dem Verkauf kommt den Naturschutzprojekten von BirdLife Australia zugute. «Diese Vögel überleben möglicherweise nicht, wenn wir nichts tun, um sie zu schützen», sagt Paul Sullivan, CEO von BirdLife Australia. Es sei ermutigend zu sehen, dass Australier sich für diese wichtigen Vögel interessieren.

Einer Studie der Charles Darwin Universität zufolge ist mittlerweile jeder sechste australische Vogel bedroht – genauer 216 von 1’299 Arten. Laut der Studie, an der mehr als 300 Vogelexperten beteiligt waren, bringt der Klimawandel mehrere Arten dem Aussterben näher. So hätten zum Beispiel die massiven Buschbrände von 2019 und 2020 den Lebensraum zahlreicher Arten verwüstet.

