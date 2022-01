In Bülach mit eigener Praxis – Diese Zahnärztin hat Biss Nicole Zanoni-Lüdin hat in den USA einen Master in Prothetik abgeschlossen. Inzwischen hat die junge Zahnärztin die Praxis ihres Vaters übernommen. Ruth Hafner Dackerman

Zahnärztin Nicole Zanoni führt seit rund drei Monaten eine Praxis in Bülach. Und ist dort die Chefin ihres Vaters. Foto: Raisa Durandi

Ein perfektes Lächeln, eine perfekte Karriere. Nicole Zanoni, 35 Jahre alt, hat im September letzten Jahres offiziell die Zahnarztpraxis ihres Vaters Beat Lüdin im Zentrum von Bülach übernommen. Ihr grosses und prägendes Vorbild ist nun als Zahnarzt in ihrer Praxis zu 50 Prozent angestellt. Sozusagen ein Rollentausch, denn schon im zarten Alter von 14 Jahren half das Töchterchen als Assistentin in der Praxis aus. «Eigentlich wollte ich dennoch nicht den gleichen Beruf wie mein Vater ausüben», erinnert sich Zanoni. Kurz vor der Matura riet man der jungen Frau während einer Berufsberatung zu einem Studium der Neurochirurgie, der Wirtschaft oder der Zahnmedizin. Es kam, wie es kommen musste. Nicole Zanoni entschied sich, in die Fussstapfen ihres Vaters zu treten, schloss die Matura ab, bestand den Numerus clausus. Fünf Jahre lang studierte sie an der Universität Zürich, nutzte ein Zwischenjahr mit einem dreimonatigen Aufenthalt in Australien, um ihre Englischkenntnisse zu perfektionieren. Ihre Dissertation zum Thema Parodontitis (Zahnbetterkrankungen) nahm sie noch während des Studiums in Angriff und hielt mit 25 Jahren nicht nur den Abschluss als Zahnärztin, sondern auch den Doktortitel in den Händen.