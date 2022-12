Smalltalk der Woche – Diese Zitrusfrucht kann beim Abnehmen helfen Williams und Kates missglückte Weihnachtskarte, eine 18-Franken-Wurst für Hunde und Alternativen zu polarisierenden Fotokalendern: Hier ist unser neuster Klatsch und Tratsch. Denise Jeitziner

Lecker Fett verlieren

Win-win: Mandarinen essen und Fett verbrennen. Foto: Getty Images

Mandarinen sollen überschüssiges Körperfett verbrennen und zudem die Ansammlung von Fett in der Leber hemmen können. Das trifft sich ja super. So kann man in der Adventszeit munter Mandarinen futtern und gleichzeitig Platz schaffen für all die Guetsli, Schoggi und Schlemmermenüs vor, während und nach Weihnachten.