Mit Tieren gegen Leseschwäche – Diese Zuhörer sind geduldig – und lassen sich kraulen Im Kanton Zürich laufen mehrere Projekte mit «Lesehunden» und Tierheim-Katzen für Kinder mit einer Leseschwäche. Erste Resultate sind vielversprechend. Nik Walter

Ronja* liest aus dem Buch «Viele Grüsse von der Seehundinsel» vor, die achtjährige Leonberger-Hündin Daisy scheint aufmerksam zuzuhören. Foto: Silas Zindel

Vor-ge-setz-te. Bei dem schwierigen Wort stockt Ronja* kurz, sie muss zweimal ansetzen, dann klappts. Die Viertklässlerin sitzt auf dem Boden in der PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich-Affoltern und liest vor, aus dem Buch «Viele Grüsse von der Seehundinsel». Ihre Zuhörer sind aber nicht wie im Schulzimmer ihre Lehrpersonen und Klassengspänli. Diese halten sich zwar ebenfalls in der Bibliothek auf, sie spielen aber nur eine Nebenrolle. Ronja liest gerade Daisy vor, einer achtjährigen Leonberger-Hündin, die vor ihr auf dem Boden liegt und weder mit den Augen rollt noch die Stirn in Falten legt, wenn die Schülerin ein Wort nicht auf Anhieb richtig aussprechen kann.