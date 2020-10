«Besser essen» in Rümlang – Diesen Italiener empfiehlt man sogar der Polizei Im Ristorante Romantica in Rümlang kommen die Klassiker der italienischen Küche gekonnt zubereitet auf den Tisch. Eine Adresse, die man getrost weiterempfehlen kann – auch unfreiwillig. Daniela Schenker

Die Schweiz hat Fernweh. Am ersten Herbstferienwochenende waren es zehn Kilometer, diesen Samstag dürfte der Stau am Gotthard kaum kürzer sein. Auch bei uns ist die Lust auf die Küche des südlichen Nachbarn gross. Glücklicherweise ist die Auswahl an italienischen Restaurants in der Region schier unerschöpflich. Aufgrund zahlreicher Empfehlungen entscheiden wir uns für das Ristorante Romantica. Es liegt in Rümlang und damit auf einem Fleckchen Erde, das uns bis heute kulinarisch weniger vertraut ist als die Toskana.