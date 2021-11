Neue Wege zum Gespräch – Diesen Pfarrer aus Bülach können Sie zum Laubrechen mieten Dominik Zehnder, reformierter Pfarrer aus Bülach, hat auf Social Media einen originellen Flyer veröffentlicht. «Rent a Pastor for free» heisst die Aktion. Barbara Stotz Würgler

Dominik Zehnder will auf unkonventionelle Weise mit Leuten ins Gespräch kommen. Etwa indem er ihnen beim Laubrechen hilft. Foto: Francisco Carrascosa

Einen «Mutanfall» nennt Dominik Zehnder den Moment, in dem er sich kürzlich spätnachts in seinem Arbeitszimmer dazu entschloss, selber einen Flyer zu layouten. Dabei hallten in seinem Kopf noch die Worte eines Kirchenrats nach, welcher an einer Veranstaltung der Bezirkskirchenpflege die Kirchgemeinden dazu aufgerufen hatte, mutiger zu sein. «Man lässt sich immer von vielen Gründen davon abbringen, etwas Neues zu wagen», beschreibt der 58-Jährige das bekannte Muster.

Also entschied er sich, zwar nicht etwas grundlegend anderes anzubieten, doch immerhin ein neues Format zu wählen: Er gestaltete einen knallorangen Flyer, der mehrheitlich in Englisch abgefasst ist, ergänzte ihn mit einem «Selfie» sowie mit einem Foto der Familienhündin Flora und postete ihn auf verschiedenen Social-Media-Kanälen.