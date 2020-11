An Medienkonferenzen nach den Rennen durch die Schutzmaske hindurch zu sprechen – Jeremy Seewers Alltag in der nun beendeten Pandemie-Saison 2020.

Jeremy Seewer, herzliche Gratulation zum zweiten WM-Silber in Serie in der höchsten Motocross-Kategorie. Was überwiegt bei Ihnen in den Tagen nach dem letzten von drei GP im italienischen Pietramurata: Die Freude über das erfolgreiche Saison-Finish, durch das Sie noch den 2. Platz geholt haben, oder die Enttäuschung über den verpassten WM-Sieg? Sie hatten vor der Saison ja den Titelgewinn als Ihr Ziel angegeben.

Beides ist in etwa gleich stark. Die Freude ist gross, die Enttäuschung auch. Der Weltmeister-Titel ist natürlich das grosse Ding. Aber es war eine sehr harte Saison. Den 2. Platz zu bestätigen unter diesen Umständen, mit sehr vielen Fahrern am Start, einen GP-Sieg zu holen, drei Laufsiege ­­– das alles zeigt auf jeden Fall, dass ich einen weiteren Schritt vorwärts gemacht habe.