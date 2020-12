1. Dezember: Das Kerzenziehen muss ausfallen

Foto: Francisco Carrascosa

Eigentlich sollte das Material des Kerzenziehens in der Bülacher Altstadt zu kreativem Tun anregen. Am Wochenende wäre es auf dem Weihnachtsmarkt im Einsatz gewesen, und jetzt würde es im Stimmlokal Kinder und Erwachsene in Adventsstimmung versetzen. Doch dieses Jahr ist alles anders. Töpfe, Wachs und Dochte müssen im Sigristenkeller auf den nächsten, hoffentlich pandemiefreien Advent warten. Auch die über 30 Freiwilligen, die sich sonst während zwei Wochen für das Kerzenziehen des Sigristenkellers engagieren, kommen zu einer unfreiwilligen Pause.Normalerweise werden während zwei Wochen jeweils über 200 Kilo Wachs zu handgefertigten Kunstwerken verarbeitet. Nun wird sich manches Kind eine andere Weihnachtsüberraschung für Grosseltern oder Paten ausdenken müssen.