Musikhören im öffentlichen Raum – Dieser «Boom» macht der Polizei zu schaffen In Winterthur hat die Polizei Dutzende Musik-Böxli eingezogen. Was viele nicht wissen: Der Einsatz von Lautsprechern ist im Freien vielerorts verboten. Jigme Garne

Mit der Boombox den Limmatquai entlanggehen: Für viele junge Menschen gehören diese Geräte einfach dazu. Foto: Andrea Zahler

Wenn es im Corona-Sommer 2021 wieder zu mehr Lärmklagen kommt, dann geht es meistens auch um sie: Bluetooth-Boxen, aus denen Musik vom Handy schallt. Sie gehören immer häufiger dazu, wenn sich Freunde am See oder im Park treffen. Da die kleinen Geräte, auch Boombox genannt, ganz schön laut werden können, gefällt das nicht allen.

Zu einem Politikum wurden die Musikböxli jüngst in Pfäffikon ZH. Die Gemeinde wollte das Musikhören im Freien stark einschränken. Dagegen setzten sich die Jungen an der Gemeindeversammlung erfolgreich zur Wehr. Jetzt dürfen sie in Sommermonaten die Böxli bis 23 Uhr einsetzen.