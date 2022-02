Unihockey: Jets stehen im Cupfinal – Dieser Chefcoach ist den Ruf als «Notnagel» definitiv los Kloten-Dietlikon ist im Cup-Halbfinal gegen die Red Ants eine Klasse für sich. Trainer Thomas Appenzeller, der unaufgeregte Schnellaufsteiger, hat sich in der höchsten Liga eindrucksvoll etabliert. Marisa Kuny und Oliver Meile

Meistens gutgelaunt und immer mit Kaugummi: So sieht man Thomas Appenzeller an der Bande der Jets. Foto: Claudio Schwarz

Kurz nach Spielhälfte ist das «Stängeli» perfekt: Leonie Wieland trifft schnell, überzeugt und zum zweiten Mal an diesem Abend für die Jets. Es steht 10:1 und den Gästen aus Winterthur ist zu diesem Zeitpunkt jeglicher Glaube an eine Sensation genommen. Am Ende schickt Kloten-Dietlikon die Red Ants mit einer 14:3-Klatsche nach Hause und Cheftrainer Thomas Appenzeller sagt: «Was wir im Mitteldrittel gezeigt haben, gehört zum Besten seit dem Jahreswechsel.» Sechs Tore innerhalb von knapp zehn Minuten erzielt sein Team in dieser Phase, fünf verschiedene Torschützinnen sind dafür verantwortlich. Ein starkes Zeichen dafür, wie gross die Qualität im Kader der der amtierenden Schweizer Meisterinnen auch heuer ist.

Am 26. Februar treffen die Unterländerinnen im Cupfinal in der Berner Wankdorfhalle auf die Skorpions Emmental Zollbrück. Für Thomas Appenzeller ist es die erste Finalteilnahme als Cheftrainer (abgesehen vom vorsaisonalen Supercup, der aber niemals den Wert eines Meisterschafts- oder Cupfinals erreicht). «Ich musste nach dem Schlusspfiff schon zuerst einmal kurz durchatmen», sagt er. «Doch dann habe mich umso mehr gefreut.»

Und mischte sich in die Freude allenfalls ein bisschen Genugtuung? Appenzeller winkt ab. «Höchstens in Bezug auf unseren Aufwand, der sich ausgezahlt hat. Aber bestimmt nicht wegen der Stimmen, die mir das anfangs Saison nicht zugetraut haben.» Das, sagt er, sei längst kalter Kaffee.

Telegramm Infos einblenden Kloten-Dietlikon Jets - Red Ants Winterthur 14:3 (4:1, 6:0, 4:2)

Sporthalle Stighag, Kloten. – 193 Zuschauer. – SR Friemel/Hasselberg. – Tore: 3. N. Metzger (N. Überschlag) 1:0. 4. P. Blom (M. Hintermann) 2:0. 7. R. Büchi (Li. Wieland) 2:1. 19. Le. Wieland (L. Pakarinen) 3:1. 20. J. Taivaloja (N. Überschlag) 4:1. 24. M. Hintermann (B. Mischler) 5:1. 26. N. Metzger (J. Taivaloja) 6:1. 28. L. Pakarinen (N. Schürpf) 7:1. 28. J. Taivaloja (N. Metzger) 8:1. 32. M. Hintermann (T. Bühler) 9:1. 34. Le. Wieland (N. Schürpf) 10:1. 46. O. Herzog (B. Mischler) 11:1. 52. L. Mikaelsson (Li. Wieland) 11:2. 53. R. Niederberger (N. Überschlag) 12:2. 56. S. Krausz (E. Garbare) 12:3. 58. L. Pakarinen (S. Zwissler) 13:3. 60. B. Mischler (M. Hintermann) 14:3. – Jets: Schmid; Überschlag, Rydfjäll; Bühler, Kistler; Geiser, Zwissler;Niederberger, Metzger, Taivaloja; Blom, MIschler, Hintermann; Wieland, Schürpf, Pakarinen;

Thomas Appenzeller, der gebürtige Zürcher Oberländer, hat im Sommer durchaus Mut bewiesen, als er bei den Kloten-Dietlikon Jets als Headcoach der Frauen unterschrieb. Es war der nächste Schritt einer Trainerkarriere, die nicht steiler hätte verlaufen können. Innert kürzester Zeit ist der 33-Jährige bis auf den Chefposten in einem der weltweit besten Frauenteams hochgeklettert. Die jüngste Beförderung hatte auch zur Folge, dass er sich ein paarmal der Frage stellen musste, ob er nur ein «Notnagel» sei. Nach etwas mehr als der Hälfte der Qualifikation sind diese Stimmen verstummt. Die Jets führen die Tabelle an, haben nur ein einziges Spiel in der laufenden Meisterschaft verloren und stehen jetzt im Cupfinal.

Der Zufall hilft nach

Appenzeller ist ein «Unihockeybegeisterter», wie er sich nennt. Rund zwanzig Jahre spielt er schon beim UHC Pfannenstiel in einem Kleinfeldteam – mit geringen Ambitionen. Dazu hat er im letzten Jahrzehnt jede Unihockey-WM live erlebt und zahlreiche schwedische Superfinals besucht. Erst 2018 aber hob Appenzeller erstmals als Coach ab.

Auslöser war eine zufällige Begegnung mit Sarah Altwegg, der Sportchefin der Floorball Riders Dürnten-Bubikon-Rüti. Sie überzeugte Appenzeller, bei den Riders einmal im Training der U21 mitzuhelfen. Damit war der Grundstein gelegt. Nach einem Jahr als U21-Coach der Riders gehörte «Api» in der darauffolgenden Saison dem NLB-Staff der Riders-Frauen an. Wiederum eine Saison später wechselte er als Assistent zu den Jets. Und nun sitzt er bereits auf dem Chefposten.

Eine Frage der Wirkung

Zupass kommt Appenzeller sicherlich auch, dass der Trainermarkt in der Schweiz ausgetrocknet ist. Ohne die entsprechenden fachlichen und menschlichen Qualitäten hätte er es aber dennoch kaum so weit nach oben geschafft. Doch was zeichnet ihn aus? Appenzeller wird als engagierter, unaufgeregter Trainer beschrieben, der sich selber gut einschätzen könne und kaum je seine Stimme erhebe. «Wenn es sein muss, kann ich schon lauter werden», sagt er. Weiss aber auch, dass sich dieses Mittel schnell einmal abnutzt. Deshalb setzt er es spärlich ein. Beim Coachen versucht er, Ruhe auszustrahlen. «Die Spielerinnen sind ja schon angespannt.» Er selber eigentlich auch. Das sieht man zwar nicht «Ich habe aber einen relativ hohen Kaugummiverbrauch in Spielen», sagt er und lacht.

Appenzeller gilt als versierter Kommunikator, der einen guten Draht zu den Spielerinnen hat. Es heisst, er führe viele Einzelgespräche und er ist der erste Cheftrainer der Jets seit langem, der wirklich versucht, den eigenen Nachwuchs zu integrieren. Das Line-up im Halbfinal gegen die Red Ants zeugt davon. Noomi Überschlag liess er in der ersten Linie neben der schwedischen Weltmeisterin Iza Rydfjäll verteidigen, Ronja Niederberger im selben Block auf der linken Seite stürmen. Beide Spielerinnen werden erst 18 Jahre alt. «Grossartig wie sie ihre Chance genutzt haben», freut sich Appenzeller. Überschlag sammelte drei Assistpunkte, Niederberger machte zwei Tore. «Wahnsinnig abgebrüht und clever seien sie für ihr Alter», sagt der Trainer und ergänzt, dass auch Jasmin Inderbitzin, ebenfalls mit Jahrgang 2004, im letzten Drittel starke Einsätze gezeigt habe.

Der besondere Ansporn

Um die 30 Stunden investiert der als Haushaltgerätemonteur in einem Vollpensum arbeitende Oberländer für die Aufgabe im Unterländer Klub – pro Woche. Die Anspruchshaltung bei den mit acht Meistertiteln, neun Cupsiegen und zwei Europacupsiegen dekorierten Jets ist gross.

Manch einer hätte wohl die Finger von der kniffligen Aufgabe gelassen, die Jets nach dem grossen Umbruch im Team - zahlreiche Routiniers, darunter vier Nationalspielerinnen haben die Jets auf diese Saison hin verlassen - zu übernehmen.«Der Druck ist hoch», hat Appenzeller festgestellt. «Aber ich wollte den Druck auch.» Ganz nach seinem Motto «seek discomfort». Was freihändig übersetzt heisst: Verlass die Komfortzone. Für gewöhnlich reicht dafür der Posten als Cheftrainer bei den Jets. Manchmal braucht es dazu aber auch einen Sprung von einer Staumauer aus in die Tiefe.

Im letzten Herbst hat Thomas Appenzeller sich kopfvoran von der 220 m hohen Verzasca-Staumauer in den Abgrund gestürzt. In der Dunkelheit, das hat den Sprung anspruchsvoller gemacht. «Das war cool», schwärmt der Egger. Und gibt zu: «Der Adrenalinspiegel war hoch.»

Ist das noch zu toppen – allenfalls in einem Cupfinal? Thomas Appenzeller kann über diese Frage herzhaft lachen und sagt dann: «Keine Ahnung, da war ich ja noch nie.»

