Patrick Foletti, beim Nationalteam zuständig für die Torhüter, erklärt den Patzer von Dortmund-Goalie Kobel am Samstag in München und sagt, was er ihm jetzt rät.

Was habe ich bloss gemacht? Gregor Kobel nach seinem Aussetzer, der das 2:4 von Dortmund gegen Bayern München und Thomas Müller einleitete.

Patrick Foletti, wenn Sie einen Fehler sehen, wie er Gregor Kobel am Samstag mit Dortmund in München passiert ist – was denken Sie als Fachmann und Zuschauer?

In erster Linie kommt die Goalie-Seele hervor, die in mir drinsteckt. Ich stand selbst im Tor und weiss genau, wie man sich in einem solchen Moment fühlt. Den einen oder anderen Bock habe ich ja auch geschossen.