Verkauf gebrauchter Ware in Opfikon – Dieser Flohmarkt hält weiterhin die Stellung Auf dem roten Marktplatz in Opfikon hat Corona den Ständen keinen Strich durch die Rechnung gemacht. Stephan Mark Stirnimann

Carmen Gisler und Tochter Sabrina haben zum ersten Mal einen Stand am Opfiker Flohmarkt aufgestellt. Foto: Francisco Carrascosa

Als einer der Letzten seiner Art konnte der Flohmarkt in Opfikon sowohl im vergangenen als auch dieses Jahr stattfinden; und zwar jeweils am ersten Samstag des Monats auf dem roten Marktplatz. «Weil wir sämtliche Auflagen und Sicherheitsbestimmungen mit unserem Freiluftkonzept einhielten, stand dem Markttreiben überhaupt nichts im Wege», erklärt Marktchef Willi von Allmen aus Wallisellen. Diesmal findet nun der Flohmarkt ausnahmsweise am zweiten Samstag des Monats statt, wobei aufgrund der Sommerferienflaute bloss eine Handvoll Stände aufgestellt worden sind.