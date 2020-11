Fantastisches Hole-in-one – Dieser Golfprofi lässt den Ball über den See tanzen Mit einem Zauberschlag geht Jon Rahm viral: Auf einer Trainingsrunde vor dem traditionsreichen Masters spielt der spanische Golfer mit der Physik.

Vom Abschlag über den See direkt ins Loch: Jon Rahm zaubert auf der 16. Bahn des Golfkurses von Augusta. Video: Augusta National Inc.

Zwei Tage vor Beginn des traditionsreichen Masters in Augusta hat Spaniens Golfstar Jon Rahm mit einem wahren Kunstschlag einen viralen Hit im Netz gelandet. Just an seinem 26. Geburtstag gelang ihm ein ungewöhnliches Hole-in-one: Auf einer Trainingsrunde in Augusta liess der Weltranglistenzweite am 16. Loch den Ball mit Absicht flach über den See des Augusta National Golf Clubs tanzen. Dreimal setzte der Golfball auf dem Wasser auf, hüpfte dann auf das Grün und rollte anschliessend wie von Zauberhand ins Loch.

«Zweites Hole-in-one in zwei Tagen – Alles Gute zum Geburtstag für mich!», kommentierte der Spanier den spektakulären Clip auf seinem Twitter-Account. Schon tags zuvor war ihm ein Ass geglückt – auf herkömmliche Weise jedoch. Auch der offizielle Kanal des Turniers teilte die Szene, die dort binnen weniger Stunden mehr als elf Millionen Mal angeschaut wurde. Vor dem eigentlichen Masters-Turnier gehört es für die Spieler zum Ritual, den Ball im Training über den See hüpfen zu lassen.

Trotz gutem Omen im Training: Beim Turnier selbst, das am Donnerstag beginnt und bis Sonntag dauert, dürfte Rahm wie die anderen Spieler wieder einen traditionellen Golfschlag bevorzugen, um Loch 16 zu bewältigen. Der Spanier gehört im US-Bundesstaat zu den Mitfavoriten. Vor einem Jahr hatte Tiger Woods das Masters gewonnen.

dpa