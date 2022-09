Neu auf dem Bohrplatz Stadel – Dieser Infopavillon lässt viele brennende Fragen offen Ein neuer Nagra-Infopavillon in Windlach in der Gemeinde Stadel soll die Fragen zum geplanten Tiefenlager Nördlich Lägern klären. Doch nicht alle können beantwortet werden. Martina Macias

Im neuen Infopavillon in Windlach wollen Nagra-Mitarbeitende mit den Direktbetroffenen und den Interessierten über deren Anliegen, Sorgen und Ideen sprechen. Foto: Raisa Durandi

Was ist überhaupt ein Tiefenlager? Warum genau hier? Und kann ich zukünftig noch Tomaten aus meinem Garten essen? Zu diesen Fragen im Zusammenhang mit dem geplanten Tiefenlager Nördlich Lägern will ein Infopavillon der Nagra Antworten liefern. Am Samstag wurde der Pavillon am Bohrplatz Stadel 2 in Windlach eröffnet. Dort suchen bis am 6. März Nagra-Mitarbeitende das Gespräch mit der Bevölkerung, erklären anhand von Bodenproben sowie einem 3-D-Modell die Pläne des Jahrhundertprojekts und wollen den Puls der Betroffenen fühlen.