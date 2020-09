Elefantenknoblauch aus Wil – Dieser Knoblauch ist etwas grösser als normal Julia Zimmermann kultiviert Elefantenknoblauch. Von seiner Bekömmlichkeit ist sie fasziniert, und richtig stolz ist sie auf seine Swissness. Beatrix Bächtold

Julia Zimmermann pflanzt und erntet im Rafzerfeld Elefantenknoblauch. Foto: Paco Carrascosa

Rund 500 Kilo Elefantenknoblauch, eine Gewürz- und Heilpflanze, hat Julia Zimmermann jetzt im dritten Anbaujahr geerntet. Während sie in den ersten beiden Jahren primär das Saatgut vermehrte, holte sie kürzlich die erste richtige Ernte behutsam aus dem Wiler Boden. In Gemüsekisten lagern nun die Zehen in der Scheune des Awandelhofs.