Youtube-Star Mr. Tfue – Dieser Mann baut mit blossen Händen den Traum-Pool der Schweizer Ein Mann, der im Wald einen Pool baut – das war das Schweizer Lieblingsvideo 2020. Ist das genial? Wir sind da geteilter Meinung. Michael Marti , Linus Schöpfer

Ja Michael Marti

Wir Schweizerinnen und Schweizer sind Spezialisten im Graben. Wir graben mit Leidenschaft. Tunnels, Bunker und Luftschutzkeller. Womöglich ist kein Volk besser qualifiziert als wir, Mr. Tfue nachzueifern.

Mr. Tfue? Die Rede ist vom Youtube-Liebling der Schweizerinnen und Schweizer. Sein Clip «60 Days Build Millionaire Underground Swimming Pool House» avancierte 2020 zum meistgeklickten Online-Video in den hiesigen Youtube-Top-Ten.

Und was macht der Mann? Singen? Tanzen? Failen? Pranken? Oh, nein. Der talentierte Mr. Tfue baut sich einen Pool, ein Schwimmbecken, so zwei mal vier Meter gross. Ganz allein, im südamerikanischen Dschungel, ausgerüstet nur mit einem Spaten, buddelt er in die Erde seinen Traum von Luxus, zwei Monate lang. Und am Ende trägt er in einem tönernen Gefäss das Wasser vom nahen Fluss ins Schwimmbecken. Sensationelle 16 Minuten und 55 Sekunden dauert das Video – ein Kurzfilm.