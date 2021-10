Riesiger Neubau in Rafz – Dieser Meilenstein wird aus Holz gebaut Gebaut wird schon – gefeiert wurde das nun auch. Die Sigrist Rafz Holz + Bau AG erstellt einen neuen Produktionsbetrieb. Marlies Reutimann

Der Geschäftsführer der Sigrist Rafz Holz + Bau AG, Thomas Iten, hat zur Feier des Baustarts geladen. Die Firma erhält einen neuen Produktionsbetrieb.

Foto: Sibylle Meier

Holz liegt ungebrochen im Trend – als Baumaterial im Innen- und Ausbau. Jetzt will die Sigrist Rafz Holz + Bau AG grosszügigere Platzverhältnisse schaffen und dem Trend mit einem topmodernen Maschinenpark Rechnung tragen. So wird der steigenden Nachfrage nach zeitgemässen Bauten aus Holz entsprochen. Die Bauarbeiten zum erweiterten Produktionsbetrieb haben zwar schon begonnen, aber Geschäftsführer Thomas Iten hat am Wochenende zum symbolischen Baustart geladen. 30 Gäste folgten der Einladung auf dem Bauplatz, darunter auch der fünfköpfige Verwaltungsrat; vier davon sind Geschwister – Urenkel von Johann Sigrist, der die Firma gegründet hat. Das war vor mehr als 130 Jahren.