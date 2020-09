Kammerorchester Regensdorf – Dieser Gag sorgte für ein ausgebuchtes Konzert Das Kammerorchester Regensdorf verzeichnete zwei ausgebuchte Konzerte und streamte sie gleichzeitig im Internet. Stephan Mark Stirnimann

Die Musiker liessen sich für ihre beiden Konzerte eine originelle Nebengeschichte einfallen. Foto: Paco Carrascosa

Wer wissen möchte, wie man heutzutage Konzertmuffel dazu bringt, eine musikalische Vorstellung zu besuchen, braucht bloss die beiden musikalischen Leiter des Kammerorchesters Regensdorf zu fragen. Dank eines wohl durchdachten Gags verzeichneten die beiden Vollblutmusiker Alain Schudel (Cello) und Peter Grob (Geige) am Sonntagabend in der reformierten Kirche zwei ausverkaufte Konzerte. Aufgrund der Corona-Situation fanden die zwei rund 45-minütigen Konzerte hintereinander statt und boten lediglich eine beschränkte Platzanzahl von je 55 Personen an. Weitere 51 Personen verfolgten das Geschehen über einen Livestream im Internet, was laut Schudel für die Verhältnisse in der Kirche eigentlich «volles Haus» bedeute.