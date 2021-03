Desinfektion an Bord – Dieser Roboter tötet in acht Minuten alle Viren im Flugzeug Eine Firma testet in Helvetic-Flugzeugen ein Robotergefährt, das mit UV-Licht desinfiziert. Der Bodenabfertiger Dnata will den strahlenden Reinigungsdienst bald allen Airlines in Kloten anbieten. Florian Schaer

Der UV-Roboter bewegt sich mit einem Tempo von durchschnittlich drei Sitzreihen pro Minute durch die Flugzeugkabine des Helvetic-Embraer. Foto: Leo Wyden

Saubere Flugzeuge: Das ist den Airlines heute ein noch wichtigeres Gut als vor der Pandemie. Die Ansprüche an die Hygiene auf den Sitzplätzen, in den Gepäckablagen und Cockpits sind hoch. Das Problem: Bei der Tiefenreinigung einer Flugzeugkabine wird für die Desinfektion traditionell auf scharfe Chemie gesetzt – zum Leidwesen nicht nur der Viren und Bakterien, sondern auch der einen oder anderen Oberflächenmaterialien. Die welsche Unternehmung Uveya entwickelt einen Roboter, der mittels ultravioletten Lichts (UV-C-Strahlen) effizienter und umweltschonender desinfizieren soll. Dieser Tage wird im Hangar der Helvetic Airways die zweite Testphase des Prototyps durchgeführt. Am Montag konnten Medienvertreter den Reinigungsprozess live mitverfolgen.