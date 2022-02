«Olga» im Kino – Dieser Schweizer hat den Ukraine-Film der Stunde gedreht Elie Grappe verbindet in seinem Debüt «Olga» Kunstturnen mit den ukrainischen Protesten gegen Russland. Gedreht hat er es lange vor Putins Angriffen. Pascal Blum

Versucht sich als «weisser Cis-Mann» beim Dreh zurückzunehmen: Der 28-jährige Elie Grappe. Foto: Timothée Zurbuchen

Manche Menschen verstehen selber nicht ganz, wieso das, was sie erschaffen haben, so gut geworden ist. Elie Grappe weiss es genau.

Olga ist der Name einer 15-jährigen Kunstturnerin aus der Ukraine, die in Magglingen trainiert und 2013 von den Euromaidan-Protesten überrascht wird. Grappe wusste schnell, dass beides eine Rolle spielen wird: die sportlichen Anstrengungen im Exil wie auch die politische Umwälzung in der Heimat.