Erfindung von Zürcher Studenten – Dieser smarte Stock vereinfacht das Leben von Blinden Drei Studenten könnten das Vorankommen von Blinden revolutionieren. Ihre Entwicklung stammt aus einer neuen ETH-Werkstätte, wo an weiteren Erfindungen getüftelt wird. David Sarasin

Sarah Marcella Springman, Rektorin der ETH, bespricht mit den Studenten Arwid Gollwitzer und Alexander Bayer (rechts) den smarten Blindenstock. Foto: Urs Jaudas

Geht es nach Alexander Bayer, müssen Blindenstöcke in Zukunft mehr können als nur die Umgebung abtasten. Er zeigt, wie das geht: Mit einem Gerätchen in der Hand läuft der Student geradewegs auf eine Wand zu. An dem Gerät ist ein Zeiger angebracht, der sich mit dem Daumen ertasten lässt. Er weist automatisch dorthin, wo der Weg frei ist.

Dieser Funktion liegen eine eingebaute Kamera und künstliche Intelligenz zugrunde. Ebenso werden blinde Personen über Vibrationen oder durch sprachliche Hinweise über Hindernisse wie Stufen oder Türen informiert. Geplant sind zudem eingebaute Navigationssysteme, damit sich Blinde besser in der Stadt orientieren können.