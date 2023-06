SVP reklamiert Unvereinbarkeit – Dieser Stadtangestellte soll nicht höchster Klotener werden dürfen Kurz vor der Wahl des höchsten Kloteners will die SVP strengere Anforderungen einführen. Das würde den nächsten Kandidaten – einen Grünen – verhindern. Christian Wüthrich

Reto Schindler arbeitet seit Jahren als Entsorgungsbeauftragter für die Stadt Kloten und sitzt zugleich für die Grünen im Stadtparlament. Archivbild: Balz Murer

Einmal höchster Klotener oder höchste Klotenerin zu werden, ist eine ehrenvolle Angelegenheit. In der Flughafenstadt wird das nominell mächtigste politische Amt jedes Jahr neu vergeben. Für kleinere Parteien ist das Ratspräsidium eine seltene wie auch exklusive Angelegenheit. So gabs in den über 50 Jahren, seit in Kloten ein Parlament existiert, zum Beispiel erst einen einzigen grünen Parlamentspräsidenten.