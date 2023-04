USA – «Dieser Tornado wird alles auf seinem Weg platt machen» Die Tornado-Saison ist in den USA bereits im vollem Gang. Am Freitag wurden 18 Tornado-Warnungen gleichzeitig gezählt.

Am Freitag sind gleich mehrere Tornados über Teile der USA gezogen. Wie MeteoNews auf Twitter schreibt, seien 18 verschiedene Warnungen gezählt worden. Betroffen waren unter anderem die US-Bundesstaaten Iowa und Arkansas. Auf Videos ist zu sehen, wie bereits der zweite Tornado mit einer Geschwindigkeit von knapp 100 km/h über Iowa hinwegzog. Ein Meteorologe schreibt: «Dieser wird alles auf seinem Weg platt machen.»

Im US-Südstaat Arkansas hat ein Tornado am Freitag nach offiziellen Angaben erhebliche Verwüstung angerichtet. Im Zentrum des Staats sei «bedeutender Schaden» entstanden, schrieb Gouverneurin Sarah Huckabee Sanders am Freitag auf Twitter. Die Lokalzeitung «Democrat-Gazette» berichtete unter Berufung auf ein Spital, es würden bereits «mehrere» Verletzte in kritischem Zustand behandelt. Erst vor wenigen Tagen waren bei einem Tornado im an Arkansas angrenzenden Mississippi Dutzende Menschen ums Leben gekommen.

Wie die «New York Times» berichtete, ging der Tornado in der Nähe von Little Rock, der Hauptstadt von Arkansas, nieder, liess Bäume umknicken und beschädigte Häuser. Mehr als 70’000 Menschen waren der Website Poweroutage.us zufolge im gesamten Bundesstaat ohne Strom.

Polizei und Rettungskräfte seien im Einsatz, um Verletzten zu helfen, schrieb Gouverneurin Sanders. Die Republikanerin forderte die Bewohner angesichts weiterer Sturmwarnungen durch den nationalen Wetterdienst NWS auf, sich weiterhin in Sicherheit aufzuhalten.

Der Bürgermeister von Little Rock, Frank Scott, schrieb auf Twitter von einem «verheerenden» Sturm. Gouverneurin Sanders schrieb, sie habe die Nationalgarde zur Unterstützung der örtlichen Einsatzkräfte entsandt.

Saison startet früher als sonst

Tornados sind schwer vorherzusagen. In den USA kommen sie relativ häufig vor, insbesondere im Zentrum und im Süden des Landes, doch dieses Jahr ist die Tornadosaison bereits früher gestartet. Wie MeteoNews schreibt, seien gemäss offiziellen Zahlen bis 29. März dieses Jahr bereits 310 Tornado-Meldungen eingegangen, das seien 100 Mehr als im Normalfall.

Am vergangenen Wochenende hatte ein Wirbelsturm im an Arkansas angrenzenden Bundesstaat Mississippi insbesondere in der Ortschaft Rolling Fork massive Schäden angerichtet, 13 Menschen waren ums Leben gekommen. Im Dezember 2021 waren bei Tornados im Bundesstaat Kentucky rund 80 Menschen gestorben.

AFP/roy

