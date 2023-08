Podcast zum Fünffachmord von Seewen – «Dieser ungeklärte Mord lässt die Menschen bis heute einfach nicht los» Fünf Menschen werden 1976 in einer Waldhütte regelrecht hingerichtet. Redaktorin Mirjam Kohler spricht über einen der grössten ungeklärten Schweizer Kriminalfälle. Mirjam Kohler als Gast Philipp Loser als Host Laura Bachmann als Produzentin Mirja Gabathuler

Bis heute ungelöst: Die Tatwaffe und zwei Aufnahmen des gesuchten Tatverdächtigen Carl Doser anlässlich eines Medientermins der Kantonspolizei Solothurn am 28. Oktober 1996. Foto: Jürg Müller (Keystone)

Das Dorf Seewen liegt im Kanton Solothurn auf einem Hochplateau unterhalb des Gempen, etwa eine halbe Autostunde entfernt von Basel. Hier will eine Familie an Pfingsten im Jahr 1976 ein paar schöne Tage in ihrem Wochenende-Häuschen Waldeggli verbringen.

Dann fallen im Wald dreizehn Schüsse. Fünf Familienangehörige werden kurz darauf erschossen aufgefunden. Was ist geschehen? Wer hat die Tat begangen – und aus welchem Motiv? Bis heute sind viele Fragen um den Fall offen – trotz riesigem, jahrelangem Ermittlungsaufwand. Immer wieder tauchen neue Theorien auf. Und das, obwohl der Fall bereits seit Jahren verjährt ist.

Welche Theorien sind plausibel? Und was passiert, wenn ein Verbrechen nicht aufgeklärt werden kann? Mirjam Kohler, Redaktorin bei der «Basler Zeitung», hat sich den Fünffachmord in Seewen angeschaut. In einer neuen Folge des «Crime Sommers» des täglichen Podcasts «Apropos» spricht sie über die Tat, die umfassenden Ermittlungen und das enorme öffentliche Echo dazu. Gastgeber ist Philipp Loser. Den dazugehörigen Artikel «Eifersuchtsdrama oder Industriespionage?» finden Sie hier.

