Bauprojekt in Regensdorf – Dieser Wohnturm wird der höchste im Unterland sein 560 Wohnungen, verschiedene Läden und Geschäfte: Das neueste Bauvorhaben in Regensdorf knüpft ans starke Wachstum der Furttalstadt an. Das sind die acht Gebäude im Überblick. Anna Bérard

Zwei Hochhäuser sind an der autofreien Promenade durch das Gebiet Bahnhof Nord geplant. Visualisierung: Boltshauser Architekten

Dass Regensdorf bei den Bahngleisen in die Höhe schiessen wird, zeigen zwei aktuelle Projekte beispielhaft auf. Vier Wohntürme werden in den nächsten Jahren hochgezogen, zwei auf dem sogenannten Zwhatt-Areal und zwei auf dem angrenzenden Grundstück, das vorerst noch schlicht «Baufelder C und D» heisst. Letzteres sind 26’000 Quadratmeter unbebautes Land – eine Fläche so gross wie drei Fussballfelder. Dort soll HRS Real Estate im Auftrag der Investorin Etenia Invest acht Gebäude entwickeln und realisieren.