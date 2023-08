Plazza baut in Regensdorf – Dieses Bauprojekt dehnt das Wohngebiet Richtung Katzensee aus Die Immobilienfirma Plazza will im Entwicklungsgebiet Bahnhof Nord 283 Wohnungen und einige Gewerberäume erstellen. Jetzt liegt der Gestaltungsplan öffentlich auf. Anna Bérard

283 Wohnungen, Gewerbeflächen und ein Kindergarten: Die Überbauung soll die alten Gewerbegebäude am Ortsrand von Regensdorf Richtung Katzensee ersetzen. Visualisierung: Plazza

In Regensdorf entwickelt sich das ehemalige Industriegebiet auf der Rückseite des Bahnhofs zu einem städtischen Quartier. Die erste Überbauung mit 200 Wohnungen ist im Dezember bezugsbereit, während auf dem Areal gegenüber ein erstes Hochhaus in die Höhe wächst. Dort sind für die nächsten zehn Jahre mehr als 600 Wohnungen geplant. Dass auch die alten Gewerbehäuser am Rande des Industriegebiets Richtung Katzensee ersetzt werden, ist schon länger bekannt. Das 19’600 m² grosse Areal, was etwa drei Fussballfeldern entspricht, gehört der Zürcher Immobilienbüro Plazza.