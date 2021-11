Kolumne Max Küng – Dieses Bike kann Ihre Ehe gefährden Unser Autor weiss sehr genau, wie viele Velos er besitzen darf, ohne dass der Familienfrieden ins Wanken gerät. Nun aber droht Ungemach. Max Küng (Das Magazin)

OPEN MIN.D: Das Traumvelo unseres Kolumnisten mit dem etwas sperrigen Namen. Foto: Max Küng

Einer meiner Vorgesetzten sagte einst, als ich ihn fragte, über was zu schreiben sich als Journalist denn lohne: «Schreib über das, was dein Herz bewegt. Schreib über das, was du liebst … oder zu lieben gedenkst.» Diesem Ratschlag möchte ich an dieser Stelle Folge leisten: Es geht um ein Rennvelo.

Kurze Rückblende: Vor zweieinhalb Jahren erfüllte ich mir einen lang gehegten und in seiner Umsetzung von langer Hand geplanten Wunsch, kaufte ein Rennrad aus Titan, handgemacht in den USA, ein Traum, der wahr wurde.

Mir waren die diversen Formeln für die ideale Anzahl von Fahrrädern (A+1; T-1*) bekannt, aber mit dem einen Ding aus Titan würde ich alle Formeln aushebeln und bis ans Ende meiner Tage glücklich sein. So dachte ich – bis ich vor ein paar Wochen in einem Ladengeschäft das OPEN MIN.D sah. Und mir vor Augen geführt wurde, dass ich für die Monogamie wohl doch nicht geschaffen bin, wenigstens nicht in Zweirad-Angelegenheiten.