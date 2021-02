Eishockey: Kloten-Blick – «Dieses C gebe ich gerne wieder ab» Klotens Robin Figren wird auch am Sonntag um 15.45 Uhr zu Hause in der Swiss-League-Partie gegen Winterthur dem Team beispielhaft vorangehen. Roland Jauch

Volle Kraft voraus: Klotens Robin Figren (gelber Helm) gegen Xeno Büsser (rechts) von den GCK Lions und GCK-Lions-Torhüter Robin Zumbühl. Foto: Leo Wyden

Solche Premieren mag keiner. Die ersten zwei Spiele, in denen Robin Figren als Captain den verletzten Steve Kellenberger vertrat, gingen verloren. Gegen die Ticino Rockets und gegen Visp. Es waren zwei ungute Auftritte, nach den guten zuvor. «Keine Mannschaft kommt ohne Tiefen durch eine Saison, die 46 Spiele lang ist», sagt Figren. «Wichtig ist, diese schlechten Phasen kurz zu halten», ergänzt der Schwede. Deshalb war der Sieg in Olten am Mittwoch enorm wichtig.

Bereits 14 Powerplaytore

Der 32-Jährige ging dabei voran. Als Kämpfer, wenn der Puck beim Gegner war, wie zum Beispiel in Klotener Unterzahl. Er blockte Schüsse - und dann schoss er Kloten in Führung. Im Powerplay, das vorher nicht den besten Eindruck hinterlassen hatte. «Im Powerplay geht es doch darum: Es gibt einen freien Spieler, dem muss man den Puck passen.» Und er selber müsse weiterhin schiessen, schiessen. «Wir wissen, was funktioniert, wir fühlen uns in dieser Besetzung im Überzahlspiel wohl.» Das heisst, wenn Eric Faille die ganze Sache dirigiert, Figren, Knellwolf oder auch Kindschi zum Abschluss kommen.