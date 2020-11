«Hof Art» in Neerach – Dieses Café ist ein besonderes Schmuckstück Das Café Hof Art in Neerach ist alles andere als gewöhnlich – dank üppiger Deko und einer Gastgeberin mit Herz. Ursula Fehr

Gastgeberin Isabelle Portmann hat sich mit dem Café Hof Art in Neerach einen Traum erfüllt. Foto: Paco Carrascosa

Tausendundein Lichter umrahmen das kleine Haus mit der Inschrift Hof Art an der Hauptstrasse in Neerach und locken in den romantisch beleuchteten Vorgarten, führen hinein in die kleine, gemütliche Gaststube, aufs Kissensofa oder den Stuhl mit Schaffell und natürlich zur Gastgeberin Isabelle Portmann.

Fünf Tische stehen Corona-tauglich angeordnet zur Verfügung für einen Schwatz mit kulinarischen Überraschungen. Aber zuerst bewundern die meisten Gäste die vorweihnachtliche Dekoration: Lichterketten und Kugeln, schwebende Engelsflügel und Kerzen in Laternen und Gläsern vervielfachen sich in Fenstern und Spiegeln. Hinter der Plüschbärchen-Sammlung zum Kaufen thront ein Gugelhopf auf einer Etagere aus Glas. Und über allem strahlt ein Kronleuchter aus einem Wiener Kaffeehaus.