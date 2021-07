Aus der Sek an die Kantonsschule – Dieses Gymi nimmt der Probezeit ihren Schrecken In Bülach scheiterten früher mehr Jugendliche als anderswo. Das hat sich geändert. Die Kantonsschule kümmert sich jetzt systematisch um Wackelkandidaten. Marius Huber

Hat ein System installiert, das Schülern mit ungenügenden Noten hilft: Rektor Roland Lüthi von der Kantonsschule Zürcher Unterland in Bülach. Foto: Dominique Meienberg

Die Sommerferien sind so was wie eine Gnadenfrist für die rund 3700 Zürcher Jugendlichen, die Ende August an eine kantonale Mittelschule wechseln. Für viele von ihnen beginnt dann das grosse Zittern. Die Probezeit. Von sieben, die antreten, kommen im langjährigen Schnitt nur sechs durch.

Eine besondere Gruppe kann dieser Selektionsphase allerdings vergleichsweise entspannt entgegenblicken: jene Sekschülerinnen und Sekschüler, die den Übertritt an die Kantonsschule Zürcher Unterland in Bülach geschafft haben. Sie haben eine überdurchschnittliche Erfolgschance – und das ist eine kleine Sensation. Bis vor kurzem gehörte diese Gruppe noch zu jenen mit den schlechtesten Aussichten im ganzen Kanton. Ein Viertel der Neulinge am Kurzgymi scheiterte in Bülach jeweils in der Probezeit. Das ist ein negativer Höchstwert, wie er sonst nur noch an der Kantonsschule Zürich-Nord in Oerlikon erreicht wurde.