Die CES hat sich in mehr als 50 Jahren zu einer Tech-Show der Superlative gemausert. Während 1967, damals noch in New York, um die 17’500 Besucher anwesend waren, fanden sich im letzten Jahr mehr als 170’000 Teilnehmer, darunter 6500 Journalisten, in Las Vegas ein, um die Produkte und Trends zu begutachten, die von 4400 Ausstellern auf 270’000 Quadratmetern gezeigt wurden.

Dieses Jahr ist pandemiebedingt alles anders: Die Messehallen bleiben leer. Stattdessen findet die Veranstaltung vom 11. bis 14. Januar rein virtuell statt. Was das Gadget-Portal «Engadget» zum lakonischen Kommentar verleitete: «Stürzt euch in eure Trainingshose, die virtuelle CES fängt gleich an!»

Und ja: Gestreamte Veranstaltungen sind ein schaler Ersatz eines Besuchs vor Ort. Die CES zeichnete sich dadurch aus, dass es vor Ort Prototypen zu sehen und erleben gab, die es entgegen den Ankündigungen der Hersteller nur mit grosser Verzögerung oder überhaupt nie in den Handel schafften.

Und für den Veranstalter ergibt sich eine weitere Gefahr: Wenn die Hersteller mit ihren virtuellen Auftritten zufrieden sind, werden sie sich künftig ihre Teilnahme vor Ort zweimal überlegen, zumal die Kosten dafür horrend sind. Für 2022 kündigte der Messechef Gary Shapiro bereits einen hybriden Event an: Nebst den Veranstaltungen vor Ort sollen die besten virtuellen Elemente beibehalten werden, erklärte er in einem Interview. (schü)