OL-Läufer Reto Egger - «Dieses Rennen ist ein riesiger Aufsteller»

Der 22-jährige Rafzer Reto Egger gewinnt an den Schweizer Mitteldistanz-Meisterschaften in Marbach seine erste SM-Medaille bei der Elite.

Reto Egger (hier während seiner EM-Premiere im Mai in Neuchâtel) krönt eine starke Saison mit Bronze an den nationalen Titelkämpfen.

Nach 17 Posten, also vier vor dem Ziel, bin ich noch in Führung gelegen. Dann wählte ich in einem Steilhang aber nicht die Ideallinie und büsste 40 Sekunden ein. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Für mich ist dieses Rennen ein riesiger Aufsteller. Und es zeigt, dass mir Downhillhänge mit matschigem Untergrund liegen.