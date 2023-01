Bülach kürt Siegerprojekt – Dieses Schulhaus soll das Kulturzentrum im Guss-Areal ersetzen Das Siegerprojekt für das neue Schulhaus Guss in Bülach steht fest. Voraussichtlich im November kommt das 28-Millionen-Projekt vors Volk. Thomas Mathis

Das ist die Hauptfassade des geplanten Schulhauses Guss. Visualisierung: Allreal Generalunternehmung AG

Zwei neue Quartiere mit vielen Wohnungen sind im nördlichen Teil von Bülach in den vergangenen Jahren entstanden. Für die jungen Bewohnerinnen und Bewohner der beiden ehemaligen Industrieareale Guss und Glasi fehlen aber noch die nötigen Schulräume. Von einem dringlichen Bedarf an zusätzlichem Schulraum schreibt die Primarschulpflege in ihrer Mitteilung, in der sie am Mittwoch das Siegerprojekt für das neue Schulhaus Guss bekannt gab. Der Stadtrat hatte dieses Ende November gekürt.