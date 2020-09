Reformierte Kirchenpflege Kloten – Dieses Trio ist gewählt Nach zwei Jahren unter provisorischer Führung und viel Ungewissheit ist die reformierte Kirchenpflege Kloten wieder vollzählig besetzt. Am Montagabend ist es zu einer geheimen Wahl gekommen. Christian Wüthrich

Die drei frisch Gewählten in der Kirche Kloten nach ihrer Wahl am Montagabend sind (von rechts): Peter Reinhard (zugleich neuer Präsident), Margrit Fröhlich und Ueli Schwab. Foto: Chr. Wüthrich

Diese Dreifach-Ersatzwahl ist ein Meilenstein für die Klotener Reformierten. Mit Peter Reinhard (66), Margrit Fröhlich (73) und Ueli Schwab (64) wurden am Montagabend gleich sämtliche Vakanzen in der örtlichen Kirchenleitung auf einen Schlag beseitigt. Das neue Kirchenpflegetrio steht denn auch für einen Neuanfang, von welchem man in der Flughafenstadt schon lange spricht.