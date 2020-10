Fussball 3. Liga – Diesmal ein gutes Ende für Bülach Nach dem ärgerlichen 4:4 in Fehraltorf siegt das Team von Trainer Gian Luca Appassito gegen ein aufopfernd kämpfendes Embrach 3:2. Siegtorschütze war Mergim Krasniqi. red

Bülachs Mergim Krasniqi (weisser Dress, links, rechts Ahmed Kaçak) skorte schon für die Bezirkshauptstädter 2016 als Junior. Am Mittwoch schoss er für das Fanionteam den entscheidenden Treffer gegen Embrach. Foto Archiv: Urs Brunner

Aufregende zwei letzte Meisterschaftsspiele für die Bezirkshauptstädter in den vergangenen fünf Tagen.

Am Sonntag gab es das ärgerliche 4:4 beim abstiegsgefährdeten Fehraltorf.

Wobei nicht die Tabellensituation des Gegners Trainer Gian Luca Appassito ärgerte, sondern die Tatsache, dass sein Team als Tabellenzweiter nicht mit einem Dreipunkterückstand und, ganz wichtig, weniger Strafpunkten, auf Tabellenführer Veltheim in die Winterpause würde gehen können.

In der verrückten Partie in Fehraltorf lagen die Unterländer nach vier Minuten 0:2 und nach 9 Minuten 1:3 hinten. «Ja, wir wussten, dass sie einen extrem schnellen Stürmer haben, aber wir haben das zu Beginn der Partie leider nicht in den Griff bekommen», schaut Appassito zurück.