Brüttisellen-Dietlikon ausgeschieden – Diesmal pokert Trainer Robert Merlo zu hoch Der Zweitligist verlor im Cup beim ambitionierten Drittligisten Stäfa 4:5 (2:2) nach Penaltyschiessen. Bei den Gästen standen mehrere Ergänzungsspieler im Einsatz. Markus Wyss

In der ersten halben Stunde war Brüttisellen-Dietlikon deutlich überlegen. Hier prüft Valmir Ahmeti Stäfas Goalie Dennis Brecher. Foto: Sabine Rock

Nach einer halben Stunde sah es bei der Cuppartie der zweiten Runde des Fussballverbandes der Region Zürich (FVRZ) zwischen Stäfa und Brüttisellen-Dietlikon danach aus, als gäbe es einen Favoritensieg und Gästetrainer Robert Merlo hätte wieder einmal alles richtig gemacht. Die Unterländer führten dank Toren von Fejaz Zecirovci und Joel Azevedo in der 14. respektive 15. Minute 2:0. Dies, obwohl Coach Merlo mehrere Leistungsträger bei Spielbeginn nicht eingesetzt hatte. «Es ist wichtig, dass alle Spieler, die hart trainieren, Einsatzminuten haben», erklärten Merlo und sein Assistent Stipe Kelava den Entscheid während und nach der Partie. In der 32. Minute hatte Brüttisellen-Dietlikon noch Pech bei einem Lattenschuss von Agon Amzai.

Doch nach einer halben Stunde bis Spielende waren die Stäfner, die sich auf diese Saison hin mit den ehemaligen Super-League-Akteuren Jonas Elmer und Carlos Da Silva verstärkt haben, ebenbürtig. In der 44. Minute fiel der Anschlusstreffer zum 1:2. «Ein dummer Moment», blickte nach Spielschluss Robert Merlo zurück. Zum Nachlassen seines Teams meinte er. «Plötzlich waren wir nonchalant.»

Spieltelegramm Infos einblenden Stäfa (3. Liga) – Brüttisellen-Dietlikon (2.) n. P. 5:4 (2:2, 1:2). Frohberg. 130 Zuschauer. – Tore: 14. Zecirovci (Penalty) 0:1. 15. Azevedo 0:2. 44. Wymann 1:2. 64. Elmer 2:2. – Penaltyschiessen: Barigliano 2:2. Elmer 3:2. Gallani 3:3. Monn 3:3. Ben Mahfoudh 3:4. Wymann 3:4. Zecirovci 3:4. Lang 4:4. Ahmeti 4:4. Brecher 5:4. – Stäfa: Brecher; Roth (67. Keller), Monn, Schwarz, Grolp (80. Reidt); Andreas Wetter, Bajrami (80. Lipovica), Elmer, Saethre; Wymann, Kelterborn (76. Lang). – Brüttisellen-Dietlikon: Momoh (46. Theivendran); Ameti, Weiss, Rosa (46. Meckes), Weibel; Zecirovci, Evangelisti, Dario Krebs (77. Barigliano), Adili (46. Gallani); Amzai, Azevedo (62. Samir Ben Mahfoudh). – Bemerkung: 32. Lattenschuss Amzai (B-D).

Theivendran patzt und hält toll

Die zweite Halbzeit bot das gleiche Bild wie die letzte Viertelstunde vor der Pause. Bei Brüttisellen-Dietlikon wurden in der Pause die Leistungsträger Marvin Meckes und Mauro Gallani und nach 62 Minuten Samir Ben Mahfoudh eingewechselt. «Die drei haben nicht mehr die Qualität gebracht, die sie sonst auf den Rasen bringen, das habe ich falsch eingeschätzt», analysierte nach Spielschluss Trainer Merlo. Der 59-jährige Erfolgstrainer wies indes nicht den Akteuren die Schuld zu. «Es ist einfach schwieriger, sofort, wenn das Spiel zuvor schon gelaufen ist, Höchstleistungen abzurufen, als wenn man von Beginn weg dabei ist», sagte er selbstkritisch.

Brüttisellen-Dietlikons Joel Evangelisti wird vom Stäfner Yanik Schwarz bedrängt. Foto: Sabine Rock

In der zweiten Halbzeit waren die beiden Teams gleich stark. Es war aber ein haltbarer Freistoss aus 25 Metern, den Brüttisellens dritter Goalie Salangan Theivendran in der 64. Minute zwischen seinen Händen hindurch zum 2:2 ins Tor gleiten liess.

Dafür wehrte Theivendran im Elfmeterschiessen zwei Bälle hervorragend ab, einen boxte er in der Luft fliegend aus der Ecke. Theivendrans Pech war aber, dass Stäfas Goalie Dennis Brecher ebenso zwei Penaltys hielt und dass Zecirovcis Versuch an der Latte landete. «Natürlich sind wir hierhin gekommen, um im Cup weiterzukommen», meinte Robert Merlo nach Spielschluss.

Augenfällig war indes in Stäfa: Brüttisellen-Dietlikon ist in den vergangenen Jahren häufig einsatzmässig über sich hinausgewachsen. Diese einzigartige Qualität fehlte den Unterländern an der Zürcher Goldküste für einmal.