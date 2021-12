Gemeindeversammlung zum Budget – Dietlikon beschliesst Steuererhöhung Die Gemeindeversammlung hat am Montagabend die Budgets von Schule und Politischer Gemeinde sowie zwei weitere Geschäfte gutgeheissen. Christian Wüthrich

Die Sitzreihen im Fadachersaal waren am Montagabend nur spärlich besetzt, als es mit der Versammlung der Politischen Gemeinde losging. Foto: Christian Wüthrich

Von nicht ganz 100 auf etwas darüber: So lautet die Kurzfassung der Dietliker Budgetdebatte vom Montagabend. Gerade einmal 67 Stimmberechtigten haben mit ihrer grossmehrheitlichen Zustimmung zu den Budgets von Schule und Politischer Gemeinde den Weg zum neuen Gesamtsteuerfuss von 102 Prozent geebnet. «Damit liegen wir über der psychologischen Schwelle von 100 Prozent», gab der Präsident der Rechnungprüfungskommission, Beat Lüönd (SVP) etwas zerknirscht zu bedenken. «Ich hätte da lieber 99 Prozent gesehen.»

Während die Schulgemeinde ihren Steuerfuss bei 61 Prozentpunkten belässt, hebt ihn die Politische Gemeinde auf 2022 hin um 4 Punkte auf 41 Prozent an. Immer wieder hörte man, dass die Gemeinde seit dem Wegzug «eines guten Steuerzahlers» unter den juristischen Personen, also Firmen, unter einem empfindlichen Steuerrückgang leide und mittlerweile ein strukturelles Defizit zu beklagen hat. Der so schmerzlich vermisste Steuerzahler ist der Baukonzern Implenia, welcher den Hauptsitz kürzlich nach Opfikon verlegt hat.