Ehre auf einem Kilometer – Dietlikon darf seinen Piatti-Weg bekommen Ein dereinst neuer, ein Kilometer langer Fussgängerpfad in Dietlikon wird offiziell nach der Familie Piatti benannt. Doch die Ehrung der drei Herren war bisher ein steiniger Weg. Florian Schaer

Teile des neuen Piatti-Wegs gibt es heute schon. Von hier aus ist auch der Turm des ehemaligen Fabrikareals zu sehen (links). Bild: Balz Murer

Im Zuge des Brüttener-Tunnel-Baus wird auch der Bahnhof in Dietlikon umgestaltet. Dazu gehört das Anlegen eines neuen, knapp ein Kilometer langen Fusswegs, der die dereinstige West-Ost-Verbindung beim Parkplatzareal mit der Bahnhofstrasse auf der Höhe des Gemeindehauses verlinken wird. Zwar wird es noch ein ganzes Weilchen dauern, bis dieser Weg gebaut sein wird, dennoch sind die SBB schon heuer in dieser Sache bei der Gemeinde vorstellig geworden. Man bat den Gemeinderat darum, er möge dem künftigen Pfad proaktiv einen Namen geben, damit das bereits beim Zeichnen der Pläne so berücksichtigt werden könne.