Dietlikon – Gemeinderat und Kanton streiten wegen Parkplätzen Die kantonale Baudirektion will die Parkplätze «Seewadel» und «Klotenerstrasse» aus dem Richtplan kippen. Dietlikon legt dagegen Rekurs ein.

In Dietlikon ist man nicht einverstanden mit den Ideen der kantonalen Bauverwaltung. Denn mit der Verfügung vom 17. Juli genehmigte diese den neuen kommunalen Verkehrsrichtplan von Dietlikon bloss teilweise. Die Gemeindeversammlung Dietlikon hatte ihn am 29. September 2022 festgesetzt. Streitpunkte sind die beiden bestehenden und bereits im Richtplan Verkehr von 1982 enthaltenen Parkplätze «Im Seewadel» und «Klotenerstrasse». Auch den Fussweg entlang der geplanten SBB-Neubaustrecke nach Baltenswil schliesst die Baudirektion von der Genehmigung aus. Dies teilt die Gemeinde Dietlikon mit.

Zudem verlange die Baudirektion, dass im Richtplantext die Strategie zur Steuerung der Verkehrsnachfrage und des Mobilitätsverhaltens für die nächsten Jahre klarer dargelegt wird. Konkret solle sich die Gemeinde zu Zielvorgaben für den motorisierten Individualverkehr (MIV) und Umsetzungsmassnahmen verpflichten.

Gemeinderat sieht Autonomie beschnitten

Der Gemeinderat fordert, dass die Planungsautonomie der Gemeinde respektiert und dem Willen der Gemeindeversammlung vollständig entsprochen wird. Er hat deshalb am 17. August gegen die teilweise Nichtgenehmigung Rekurs eingelegt. Der kommunale Richtplan Verkehr ist nach Ansicht des Gemeinderates recht- und zweckmässig. Konkrete Strassenprojekte und Massnahmen zur Einschränkung des MIV gehören nicht in den Richtplan, heisst es in der Mitteilung.

Auch seien die beiden am Waldrand gelegenen Parkplätze «Im Seewadel» und «Klotenerstrasse» für die Nutzung des Hardwalds als Erholungsgebiet sinnvoll, da man ja innerhalb des Waldes nicht parkieren dürfe.

Die übrigen Teile des Verkehrsplans und des Richtplantexts, insbesondere die Festlegungen zu den verkehrsberuhigten Quartieren (Tempo 30) wurden von der Baudirektion genehmigt.

Das Planungswerk und die Verfügung der Baudirektion liegen nun öffentlich auf. Sobald die unbestrittenen Teile des Verkehrsrichtplans rechtskräftig sind, wird mit der Erarbeitung des Umsetzungskonzepts «Einführung Tempo-30-Zonen» gestartet. Weitere Informationen werden angekündigt zu einem «späteren Zeitpunkt».

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.