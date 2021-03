Verkehrschaos in Dietlikon Süd – Dietlikon kämpft auf 200 Metern mit Farbpinseln gegen den Stau Der Stau am Anfang der Dietliker Einkaufsmeile soll entschärft werden. Nächste Woche werden auf der Industriestrasse zwischen McDonald’s und Coop zwei Spuren statt der aktuell nur einen aufgemalt. Florian Schaer

Die Hauptziele der Autos auf der Industriestrasse sind Coop und Jumbo. Darum wird der Verkehr ab voraussichtlich Montag just bis zu diesen zwei Einfahrten zweispurig geführt werden. Francisco Carrascosa

Die Gemeinde Dietlikon ist wild entschlossen, dem allwochenendlichen Verkehrschaos in seiner Einkaufsmeile Herr zu werden. Nächste Woche, je nach Wetter bereits am Montag, lässt die Gemeinde darum den Farbpinsel ansetzen, um auf der stautechnisch gefürchteten Industriestrasse einige Markierungen abzuändern. Die konkrete Massnahme: Auf dem Abschnitt zwischen dem McDonald’s-Restaurant (Widenholzstrasse) und der Einfahrt zum Coop-Parkplatz wird die heutige Bus- und Velospur aufgehoben, und die Fahrbahnhälfte wird ebenfalls den Autos zur Verfügung gestellt. Der Abschnitt wird also zweispurig. Der entgegenkommende Bus wird via Coop-Parkplatz und Tankstelle Erlenweg umgeleitet.