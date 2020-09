5,4 Millionen Franken genehmigt – Dietlikon sagt Ja zur breiteren Bahnhof-Unterführung Mit 1628 zu 765 Stimmen stimmt Dietlikon dem Kredit für die Erweiterung der neuen SBB-Unterführung für Radfahrer und Fussgänger zu. Florian Schaer

Auch die unmittelbare Umgebung der neuen Verkehrsunterführung soll für Radfahrer und Fussgänger attraktiver und sicherer werden. Visualisierung: zvg

Der geplante Brüttenertunnel braucht ein neues Bahngleis als Zufahrt. Deshalb werden die SBB den Bahnübergang Faisswiesen, in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Dietlikon, aufheben und durch eine Unterführung ersetzen. Am Sonntag haben die Dietliker Stimmbürger dem Antrag ihres Gemeinderats stattgegeben, diese Verkehrsunterführung zugunsten der Radfahrer und Fussgänger auf eigene Kosten zu verbreitern. Darüber hinaus wird eine Lücke in der Velo- und Fusswegverbindung entlang des Bahndammes in Richtung Hofwiesenstrasse behoben. Die Summe des Objektkredits dafür beläuft sich auf 5,4 Millionen Franken. Die tatsächlichen Kosten für die Gemeinde werden sich laut Weisung aufgrund von Bundesbeiträgen um 30 bis 50 Prozent reduzieren.