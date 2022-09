Auch die bevorstehende Sanierung und Umgestaltung der Industriestrasse ist kein Allerheilmittel. Es braucht mittelfristig einen Boost von ÖV, Rad- und Fussverkehr. Foto: Francisco Carrascosa

Man mag die Spurenmarkierungen und Wegweiser setzen, wie man will: Dietlikons Strassen sind nicht darauf ausgelegt, dass der motorisierte Verkehr im selben Masse wächst wie die Bevölkerung des Glattals. Auch wenn die Industriestrasse als neuralgische Shopping-Achse in den nächsten zwei Jahren eine generelle Neugestaltung erleben wird, mittelfristig muss der Anteil der Personenwagen am Verkehr sinken, zugunsten von Bahn, Bus, Velo oder Füssen. Urbane Mobilität ist das Credo.