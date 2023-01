Innenausstattung im Auto – Digital Detox im Cockpit In vielen Wohnungen fungiert der Fernseher als zentrales Deko- und Einrichtungs­element. Auch im Auto haben Bildschirme prominente Plätze erobert. Doch die Gegenbewegung hat schon eingesetzt. Holger Holzer

1 / 6 Bildschirme gibt es in der BMW-Studie i Vision Dee nicht mehr – Informationen werden in die Windschutzscheibe projiziert. Foto: BMW

Die Magie der grossen Screens hat im Automobilbau zuerst Tesla entdeckt. Kein kleiner Teil der Faszination des Model S dürfte in dem üppigen Tablet in der Mittelkonsole begründet gewesen sein, neben dem die pixeligen Anzeigeflächen der Konkurrenz plötzlich wie Lerncomputer aus dem Kinderzimmer aussahen. Lange währte der Vorsprung aber nicht: Bald rüsteten die Wettbewerber nach und übertrafen die Amerikaner sogar. Vorläufiger Höhepunkt: Der sogenannte Hyperscreen, der sich in der Mercedes-S-Klasse über das komplette Armaturenbrett zieht – 0,24 Quadratmeter HD-Hightech. Mehr geht kaum.