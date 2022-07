Max Küng schaut TV-Werbung – Digital gesteuert vom Ökosystem: Der neueste Audi ist ein Träumli Fernsehspots sind eine Klasse für sich. Besonders wenn es um die Mobilität der Zukunft geht. Max Küng (Das Magazin)

Illustration: Anna Haifisch

Kürzlich lieh ich mir den Audi A6 eines Kollegen, und ich muss sagen: Das Ding fährt sich wunderbar, geschmeidig die Lenkung, das Gaspedal so direkt, als wäre die Käseflosse geradewegs mit der kultiviert säuselnden Maschine im Bug verschmolzen. Verglichen damit fühlt sich mein Volvo V70 an wie ein Traktor – was für mich als gebürtiger Bauernbub aber auch einen gewissen Appeal besitzt. An die Automarke Audi denke ich immer wieder, denn als Kontinuum-Konsument von TV-Live-Sport komme ich nicht umhin, dann und wann Werbespots zu sehen.