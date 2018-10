Facebook darf nicht sagen, wer hinter Hack steckt

Von der jüngsten Attacke auf Facebook sind 29 Millionen Nutzer betroffen. Dies berichtet die Nachrichtenagentur AFP gestützt auf einen Blogeintrag von Facebook-Produktemanager Guy Rosen. Dieser gab neue Details zum Hackerangriff vom September bekannt.

