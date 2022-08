Neukom einigt sich mit Neukom – Digitec Galaxus plant Expansion ins Rafzerfeld Gemeinderat Roman Neukom konnte Regierungsrat Martin Neukom überzeugen. Die grosse Parzelle in Rafz Süd darf eingezont werden. Interessiert ist offenbar Digitec Galaxus. Manuel Navarro

Das grosse Datencenter war bislang einer der grössten Bauten in Rafz Süd. Doch kommt tatsächlich ein neues Operation Center von Digitec Galaxus, wird dieses wohl deutlich grösser konzipiert sein. Foto: Balz Murer

In Rafz hat sich in den vergangenen vier Jahren viel getan. Ein Architekturbüro kaufte 200’000 Quadratmeter nicht erschlossenes Industrieland im Süden der Gemeinde. In enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde verwandelte sich das Areal daraufhin zu einem Hotspot von Gewerbe und moderner Industrie.