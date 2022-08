Mehr als 70 Millionen Jahre alt Gorgosaurus-Skelett soll in New York für Millionen versteigert werden

Das Skelett eines Gorgosaurus soll Ende Juli in New York versteigert werden. Es handele sich um das erste Skelett eines solchen Dinosauriers, das je zur Versteigerung angeboten worden sei, und könne bis zu acht Millionen Dollar einbringen, teilte das Auktionshaus Sotheby’s am Dienstag mit.