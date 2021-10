«Ultragift» bei KVA? – Dioxin: Jetzt untersucht der Kanton die Zürcher Böden Aufgeschreckt durch Giftfunde in Lausanne, wird nun das Erdreich in der Nähe fast aller Zürcher Kehrichtverbrennungsanlagen analysiert. Pascal Unternährer

Der Boden um die grösste Zürcher KVA Hagenholz wird nun auf seinen Dioxingehalt untersucht. Foto: Urs Jaudas

In Lausanne haben Bodenanalysen in der Nähe einer früheren Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) dazu geführt, dass die Stadt an diversen Stellen wie einem Spielplatz vor dem hochgefährlichen Gift Dioxin warnt oder gar Absperrbänder hat anbringen lassen. Die entsprechenden Recherchen der «SonntagsZeitung» haben nun Menschen im Kanton Zürich aufgeschreckt. Vor allem solche, die in der Nähe einer KVA wohnen.

In Horgen zum Beispiel hat eine besorgte Anwohnerin eine Anfrage an den Gemeinderat gemacht, welche kurz an der letzten Gemeindeversammlung verhandelt wurde, wie die «Zürichsee-Zeitung» berichtete. Auch in anderen Standortgemeinden sind Bürgerinnen und Bürger an die Behörden und KVA-Betreiber gelangt.