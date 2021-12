Corona-Fälle an der Uni – Direktor des Zürcher Zentrums für Zahnmedizin ist Corona-Skeptiker Der Bundesrat lügt? Der Umgang mit «kritischen Denkern» erinnert an die Hexenverfolgung? Mitarbeitende an der Uni-Zahnklinik sind entsetzt über die Äusserungen eines Direktors. Corsin Zander

Behandlungsraum am Zentrum für Zahnmedizin in Zürich (Archivaufnahme von 2015). Foto: Reto Oeschger

Mehrere Angestellte einer Abteilung des Zentrums für Zahnmedizin sind kürzlich an Corona erkrankt. Dies hat das Onlineportal «Inside Paradeplatz» am Montag berichtet. Angesichts der stark steigenden Fallzahlen wäre das kaum eine Meldung wert.

Doch wer sich an der Zahnklinik der Universität Zürich umhört, stösst auf Erstaunliches. Hier ärgert man sich einerseits darüber, dass intern ungenügend über die Ansteckungen informiert worden ist. Andererseits fällt immer wieder der Name Kai von Massenbach. Am Zentrum für Zahnmedizin mit seinen 400 Mitarbeitenden und 150 Studierenden wäre er als Direktor der Verwaltung zuständig für die Corona-Schutzkonzepte.