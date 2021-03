Parkieren in Rümlang – Doch besser zu Fuss zum Spotterplatz Nahe des Spotterplatzes Heligrill in Rümlang gilt auf der einen Strassenseite ein Parkverbot – aufgrund einer Baustelle, die aktuell gar nicht in Betrieb ist. Sharon Saameli

Damit die Lastwagen der nahe gelegenen Baustelle aneinander vorbeifahren können, hat die Gemeinde Rümlang auf der Klotenerstrasse ein temporäres einseitiges Parkverbot erstellt. Foto: Sibylle Meier

Nichts ist so stark wie die Macht der Gewohnheit. Wer die Zeitumstellung erlebt, auf Süsses verzichtet oder pünktlicher zu Treffen erscheinen will, merkt das sofort. Verärgert zeigten sich neulich auch einige Rümlangerinnen und Rümlanger, denn: Es waren nahe eines beliebten Ausflugsziels Parkplätze verschwunden.

Die Rede ist von der Klotenerstrasse, die von der Flughofstrasse weg in Richtung Heligrill führt. Der Platz ist für Ausflüglerinnen, Spotter und Hündeler ein beliebter Zwischenhalt. Parkiert wurde in dieser Zeit wild auf beiden Seiten der Strasse. Damit musste aber aus zwei Gründen Schluss sein. Erstens: Die Strasse dient dem Flughafen Zürich als Ausfahrt für Rettungsfahrzeuge, so wie übrigens alle Zufahrtsstrassen bei Toren entlang des Flughafenzauns, wie Flughafensprecherin Jasmin Bodmer-Breu erklärt. Wenn nun aber an einem sonnigen Wochenende oder während des WEF Dutzende ihre Autos möglichst nah beim Heligrill parkieren wollen, gibt es für den Rettungsdienst unter Umständen gefährliche Verzögerungen.